При покупке ювелирных изделий на сумму до 600 тысяч не нужно будет предъявлять паспорт и сообщать продавцу личные данные. С такой инициативой вышло министерство финансов.
Предлагается отменить обязательную идентификацию покупателя. Сейчас озвучить свои данные должны все, кто приобретает ювелирные украшения на сумму от 100 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба ведомства, нововведение поможет повысить конкурентноспособность российских ювелирных компаний на мировом рынке. Если инициативу одобрят, то при покупке до 600 тысяч и оплате банковской картой раскрывать свои персональные данные покупателю не потребуется.
Напомним, что в России уже разрешена онлайн-продажа ювелирных изделий. Купить их могут физические лица.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что из-за эпидемии коронавируса продажи ювелирных изделий в России упали на 50-70%. А производство снизилось на 30-50%. Сейчас Минэкономразвития рассматривает возможность включения отрасли в перечень наиболее пострадавших от кризиса.
Глава МИД Китая Ван И в ходе встречи ННК в Пекине обвинил представителей отдельных политических сил США в том, что они добиваются того, чтобы некоторые страны начали "холодную войну", сообщает Bloomberg.
Правительство России ввело временный запрет на импорт бензина, дизельного топлива и керосина, а также некоторых других видов топлива.
Запрет будет действовать до 1 октября 2020 года.
"В целях необходимости обеспечения энергетической безопасности Российской Федерации и стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива правительство РФ постановляет: установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению", — сказано в документе, принятом кабмином.
Десантно-штурмовой батальон Ульяновского отдельного гвардейского соединения ВДВ под командованием гвардии подполковника Алексея Нечеса включен в книгу рекордов Вооруженных сил Российской Федерации.
Из-за введенного правительством запрета на импорт топлива в Россию цены на бензин для населения будут увеличиваться.
Такое мнение озвучил первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков.
"Если во всем мире цена топлива на внутреннем рынке для потребителей зависит от цен на углеводородное сырье на внешнем рынке, то у нас этот механизм не работает", — пояснил свою точку зрения депутат.
Пассажирам авиакомпании Utair будут отказывать в поездках, если они не сдадут тест на коронавирус. Авиакомпания готова пойти на дополнительные расходы, чтобы обеспечить безопасность своим клиентам.
Об этом рассказал руководитель отдела обслуживания в аэропорту департамента пассажирского опыта Utair Игорь Дубин.
"Стандарт биобезопасности будет начинаться дома у пассажира. Мы будем рассылать пассажирам тесты, чтобы они сделали их дома перед полетом и были уверены, что не заражены", — сообщил представитель Utair.
Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.