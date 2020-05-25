Купить ювелирные изделия в России станет проще

При покупке ювелирных изделий на сумму до 600 тысяч не нужно будет предъявлять паспорт и сообщать продавцу личные данные. С такой инициативой вышло министерство финансов.

Предлагается отменить обязательную идентификацию покупателя. Сейчас озвучить свои данные должны все, кто приобретает ювелирные украшения на сумму от 100 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ведомства, нововведение поможет повысить конкурентноспособность российских ювелирных компаний на мировом рынке. Если инициативу одобрят, то при покупке до 600 тысяч и оплате банковской картой раскрывать свои персональные данные покупателю не потребуется.

Напомним, что в России уже разрешена онлайн-продажа ювелирных изделий. Купить их могут физические лица.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что из-за эпидемии коронавируса продажи ювелирных изделий в России упали на 50-70%. А производство снизилось на 30-50%. Сейчас Минэкономразвития рассматривает возможность включения отрасли в перечень наиболее пострадавших от кризиса.