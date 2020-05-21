Из-за пандемии продажи ювелирных украшений в России упали на 50-70%

Производство ювелирных изделий в России снизилось на 30-50%.

Минпромторг РФ заявил, что в первую очередь это связано с тем, что потребительский спрос сместился к товарам первой необходимости, а также с тем, что из-за подорожания сырья цены на продукцию выросли на 20%.

Спрос на ювелирную продукцию упал на 90%

Минэкономразвития рассмотрит предложение включить ювелирные предприятия в перечень наиболее пострадавших от пандемии COVID-19.

По данным Минфина, спрос на ювелирные изделия в России из-за пандемии упал на 90%.

На ювелирных предприятиях работают около 50 тысяч человек. В общей сложности в сфере торговли ювелирными изделиями работает 15 тысяч компаний со 110 тысячами сотрудников.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американские банкиры столкнулись с дефицитом на золото из-за пандемии коронавируса, так как жители США начали скупать золотые слитки и монеты.