Производство ювелирных изделий в России снизилось на 30-50%.
Минпромторг РФ заявил, что в первую очередь это связано с тем, что потребительский спрос сместился к товарам первой необходимости, а также с тем, что из-за подорожания сырья цены на продукцию выросли на 20%.
Минэкономразвития рассмотрит предложение включить ювелирные предприятия в перечень наиболее пострадавших от пандемии COVID-19.
По данным Минфина, спрос на ювелирные изделия в России из-за пандемии упал на 90%.
На ювелирных предприятиях работают около 50 тысяч человек. В общей сложности в сфере торговли ювелирными изделиями работает 15 тысяч компаний со 110 тысячами сотрудников.
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