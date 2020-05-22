Цены на нефть рухнули после заявления китайского премьера

Азиатские биржи отреагировали на объявление Китаем отказа от планов в отношении экономического роста в 2020 году резким падением цен на нефть.
Напомним, о том, что из-за пока еще непонятной ситуации с пандемией коронавируса Китай "не будет устанавливать никаких конкретных целей для экономического роста в этом году", объявил, выступая на Всекитайском собрании народных представителей премьер страны Ли Кэцян.
Это,по-видимому стало сигналом для биржевых игроков о том, что последствия пандемии коронавируса продолжат снижать спрос на топливо во втором по величине потребителе нефти в мире.
"Отказ от целевого показателя роста может быть истолкован как уделение меньшего внимания инвестициям в инфраструктуру и может рассматриваться как негатив для нефти", - сказал Стивен Иннес, главный стратег по глобальным рынкам AxiCorp.
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