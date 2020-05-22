Всекитайское собрание представителей начало работу - сюрпризов не будет

Около 3000 делегатов собрались сегодня утром в Китае для участия в ежегодном парламентском заседании - Всекитайском собрании народных представителей.

Как правило, к НПС приковано пристальное внимание, ибо на нем утверждаются бюджеты, экономические цели и вносятся изменения в законы страны.

Сегодня сенсаций не будет

Китай объявил, что он не будет устанавливать никаких конкретных целей для экономического роста в этом году в результате кризиса.

"Это связано с тем, что наша страна столкнется с некоторыми факторами, которые трудно предсказать в развитии из-за большой неопределенности в отношении пандемии Covid-19 и мировой экономической и торговой среды", - сказал китайский премьер Ли Кэцян.

Вместо этого он расширил целевой показатель дефицита бюджета до более чем 3,6% ВВП, подразумевая больший дефицит, чем целевой показатель 2019 года - 2,8%.

В ситуации с пандемией Китай, несмотря ни на что, уверен: они молодцы

В своем вступительном слове на Всекитайском собрании народных депутатов Китая премьер Ли Кэцян высоко оценил усилия, предпринятые в стране в борьбе с коронавирусом и подчеркнул, что КНР

"добилась крупных стратегических достижений в своем ответе на вспышку болезни".

И добавил,что

"в настоящее время эпидемия еще не закончилась, а стоящие перед нами задачи по содействию развитию огромны".

Вполне вероятно, что сегодняшняя встреча еще больше расширит вопрос о том, какие шаги будут предприняты для предотвращения возможной второй волны вспышки вируса в Китае.