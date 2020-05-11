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Источник Правда.Ру

Самозанятым в России вернут налоги за прошлый год

Экономика

Самозанятым россиянам окажут государственную поддержку. Им вернут уплаченные за прошлый год налоги и предоставят налоговый капитал.

Такое заявление в ходе своего обращения к россиянам сделал президент России Владимир Путин.

"В прошлом году в качестве самозанятых зарегистрировались 340 тысяч человек. Они уплатили налог с дохода в размере 4,6%. Предлагаю вернуть им всю сумму налога, уплаченного в 2019 году", — заявил российский лидер.

Сейчас в качестве самозанятых могут зарегистрироваться жители 23 регионов России. На сегодняшний день их уже более 650 тысяч человек. По предложению Владимира Путина им также выплатят налоговый капитал в размере одного минимального размера оплаты труда, который на сегодняшний день составляет 12 130 рублей. За счет этих денег самозанятые россияне смогут проводить налоговые платежи, сохраняя свои доходы.

Напомним, что также Владимир Путин сообщил о запуске специальной кредитной программы по сохранению занятости. Получить кредит под 2% смогут работодатели, сохранившие максимальное количество сотрудников. Те, кто сохранит занятость в своей компании на уровне не ниже 90%, к апрелю 2021 года смогут рассчитывать на полное списание долга и процентов по нему.

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Темы налог владимир путин поддержка бизнеса самозанятые россияне
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