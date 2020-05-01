Из-за пандемии коронавируса и введённых ограничений мировые рынки переживают не самые лучшие времена. Как заявляет исследовательская компания Counterpoint Research, мировые поставки смартфонов снизились на 13%. По данным компании, почти все производители мобильной электроники значительно сократили объёмы отгрузок за первый квартал 2020 года.
Компания Samsung потеряла около 18% объёмов поставок по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а Huawei - 17%. Ситуация у Apple обстоит получше: её падение составило всего 5%, а доля на рынке и вовсе выросла на 2%. Тем не менее, многие производители сумели в текущей экономической ситуации продемонстрировать рост показателей. Объёмы поставок Xiaomi выросли на 7%, а Realme - на невероятные 157%.
Эксперты уверены, что во втором квартале текущего года падение продолжится. По расчётам TrendForce, общее падение производства составит 16,5%.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.