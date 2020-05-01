Мировые поставки смартфонов упали на 13%

Из-за пандемии коронавируса и введённых ограничений мировые рынки переживают не самые лучшие времена. Как заявляет исследовательская компания Counterpoint Research, мировые поставки смартфонов снизились на 13%. По данным компании, почти все производители мобильной электроники значительно сократили объёмы отгрузок за первый квартал 2020 года.

Кто потерял объёмы поставок в первом квартале 2020 года, а кто нарастил их?

Компания Samsung потеряла около 18% объёмов поставок по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а Huawei - 17%. Ситуация у Apple обстоит получше: её падение составило всего 5%, а доля на рынке и вовсе выросла на 2%. Тем не менее, многие производители сумели в текущей экономической ситуации продемонстрировать рост показателей. Объёмы поставок Xiaomi выросли на 7%, а Realme - на невероятные 157%.

Продолжится ли падение дальше?

Эксперты уверены, что во втором квартале текущего года падение продолжится. По расчётам TrendForce, общее падение производства составит 16,5%.