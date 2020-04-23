Набиуллина: спрос на реструктуризацию кредитов активно растет

За месяц банки России получили столько заявок на реструктуризацию кредитов, сколько за весь прошлый год. И динамика продолжает нарастать.

Об этом рассказала глава Центробанка России Эльвира Набиуллина на совещании с Владимиром Путиным.

"Масштабы реструктуризации действительно беспрецедентные. С 15 марта по 15 апреля 16 банков получили 554 тысяч заявок. А за следующую неделю — еще 230 тысяч заявок. Банкам нужно перестраивать свои внутренние процессы, чтобы оперативно обрабатывать все эти заявки. Ждем, что в ближайшие дни банки выведут программу на полную мощность", — отметила Набиуллина.

По ее словам, растет и количество одобренных заявок на кредиты. Это касается как запросов от физических лиц, так и запросов от юридических лиц.

"Сейчас процент одобряемых обращений вырос до 60%. Неделей ранее было 44%, еще на неделю раньше — 14%. Потенциал для роста еще есть. Это что касается физических лиц. По малому и среднему бизнесу процент одобрения составляется около 80%. Неделю назад было 60%", — сообщила президенту глава Центробанка.

На этом же совещании стало известно, когда начнет работать программа по субсидированию процентных ставок по кредитам для строительных организаций. Как заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, сейчас программа находится в разработке, ее планируют запустить в мае.