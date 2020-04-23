Белоусов рассказал, когда начнет работать программа поддержки бизнеса

Банковская система России находится в хорошем состоянии. Однако осенью у нее начнутся проблемы.

Такое мнение высказал первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании под председательством Владимира Путина.

"Банковская система сейчас находится в хорошем состоянии, гораздо лучше, чем в 2008, 2015 годах. Она обладает большим запасом прочности и по капиталу, и по ликвидности, но этот ресурс не безграничен. Банки берут на себя значительную часть рисков, связанных с пандемией, поэтому им необходимо уделить особое внимание и поддержку", — отметил Белоусов.

Он заявил, что объявленная президентом России программа льготной ипотеки, на которую выделено 6 миллиардов рублей, уже начала работать, ряд банков начал принимать заявки от граждан. А вот программа государственного субсидирования процентных ставок по кредитам для строительных компаний сейчас находится в разработке. Ожидается, что она стартует в мае. На нее выделено 12 миллиардов рублей.

"Сейчас запускаем программы поддержки крупных предприятий и компаний. Это основные клиенты банков. Со следующей недели запускаем механизм индивидуальной поддержки системообразующих предприятий. В шорт-листе 25 компаний, среди которых представители транспортной, энергетической и других сфер", — рассказал о планах первый вице-премьер.

Напомним, что в России помогут строительным компаниям, которые сохранят рабочие места. Это одно из главных условий, которое озвучил Владимир Путин.