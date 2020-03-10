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Источник Правда.Ру

Минсельхоз: роста цен на продукты не будет

Экономика

В Министерстве сельского хозяйства России не ожидают роста цен на основные категории продуктов питания в стране из-за существенного ослабления рубля.

При этом в ведомстве не исключили, что небольшой рост цен возможен. Речь идет о категории продуктов, которые в силу природных условий не выпускаются на территории РФ.

По сведениям министерства, доля импортных продуктов в отечественной продукции в настоящее время несущественна.

цена продукты минсельхоз
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