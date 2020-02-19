Сегодня, 19 февраля, Государственная Дума во втором чтении обсудит изменения, касающиеся выплаты материнского капитала.
Так, проектом предлагается расширить список лиц, которые обладают правом на получение материнского (семейного) капитала, включив в него женщин, которые родили (усыновили) первого ребенка начиная с 1 января текущего года. А также это касается мужчин — единственных усыновителей первого ребенка, ранее не прибегавших к праву на дополнительные меры господдержки, если судебное решение об усыновлении вступило в законную силу, начиная с 1 января этого года.
Отмечается, что право женщины на получение маткапитала прекращается (и возникает у отца ребенка), если она совершила в отношении своего ребенка умышленное преступление, относящееся к преступлениям против личности. Но только при условии, что это вызвало лишение или ограничение родительских прав.
Право отца ребенка на получение маткапитала прекращается (и возникает у ребенка) при совершении им в отношении своего ребенка умышленного злодеяния, относящегося к преступлениям против личности. И при условии, что из-за этого отца лишили родительских прав.
2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.