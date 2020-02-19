Госдума рассмотрит поправки о лишении родителей маткапитала

Сегодня, 19 февраля, Государственная Дума во втором чтении обсудит изменения, касающиеся выплаты материнского капитала.

Так, проектом предлагается расширить список лиц, которые обладают правом на получение материнского (семейного) капитала, включив в него женщин, которые родили (усыновили) первого ребенка начиная с 1 января текущего года. А также это касается мужчин — единственных усыновителей первого ребенка, ранее не прибегавших к праву на дополнительные меры господдержки, если судебное решение об усыновлении вступило в законную силу, начиная с 1 января этого года.

В каких случаях родителей будут лишать маткапитала?

Отмечается, что право женщины на получение маткапитала прекращается (и возникает у отца ребенка), если она совершила в отношении своего ребенка умышленное преступление, относящееся к преступлениям против личности. Но только при условии, что это вызвало лишение или ограничение родительских прав.

Право отца ребенка на получение маткапитала прекращается (и возникает у ребенка) при совершении им в отношении своего ребенка умышленного злодеяния, относящегося к преступлениям против личности. И при условии, что из-за этого отца лишили родительских прав.