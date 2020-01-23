За 10 лет Украину покинуло свыше 4 млн граждан

За последний десяток лет примерно 3,8 млн граждан Украины эмигрировали из государства и не вернулись обратно. Об этом рассказал министр кабмина Украины Дмитрий Дубилет на пресс-конференции.

Почему украинцы покидают страну?

"Это граждане, которые не вернулись, поскольку они остались там работать или по другой причине — точных данных нет", — пояснил Дубилет.

Отмечается, что по состоянию на 1 декабря прошлого года на территории украинского государства находилось 37 млн 289 тысяч граждан. Но в статистику не попали те, кто находится за рубежом, в ДНР и ЛНР, а также в Республике Крым.