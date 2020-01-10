Эксперты назвали причины снижения пенсий в 2020 году

Речь идет о сниженных страховых выплатах по выходу на пенсию, которые полагаются гражданам России, перебравшимся в другой субъект страны с меньшим региональным коэффициентом, а также должниках по счетам за услуги ЖКХ и неплательщиках штрафов.

Об этом сообщила "Парламентская газета" со ссылкой на заместителя председателя комитета Совета федерации по социальной политике Елену Бибикову.

По данным сенатора, самой распространенной причиной перерасчета пенсионных выплат в сторону уменьшения выступает переезд в регион с коэффициентом ниже, чем по месту месту проживания.

Также сокращение размеров пенсий происходит вследствие того, что из них могут вычитаться суммы задолженностей по счетам за услуги ЖКХ или неоплаченные штрафы. Средства при этом будут автоматически перечисляться до 100%-го погашения долгов. Но списания по названным причинам не могут превышать 20% от размера начисляемой пенсии.