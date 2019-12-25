Китай резко увеличил объемы импорта нефти из РФ

Китай в ноябре текущего года увеличил объемы импорта нефти из России — на 9,6% в сравнении с данными октября, до рекордных 7,64 млн тонн. В октябре КНР закупил 6,97 млн тонн нефти у РФ.

Также отмечается, что Саудовская Аравия в ноябре уменьшила поставки нефти в Китай — до 8,21 млн тонн против 8,41 млн тонн в октябре. Объемы экспорта нефти из Ирака в Китай выросли до 5,8 млн тонн со значений показателя в октябре в 4,93 млн тонн. Импорт нефти в страну из Америки уменьшился в 3,5 раза — до 257,2 тыс. Тонн (в октябре — 908,4 тыс. тонн).

Поставки нефти из Ирана в КНР выросли до 547,76 тыс. тонн с 532,8 тыс. тонн в октябре. Венесуэла в октябре и ноябре в Китай нефть не поставляла.