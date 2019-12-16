В Минтруда предложили выдавать маткапитал быстрее

В Минтруда подготовили проект постановления правительства, которым сокращаются сроки рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского капитала семьями России с одного месяца до 12-ти дней, а сроки перечисления выплаты - с 10 дней до 3-х.

Помимо этого, предлагается уменьшить сроки проверки представленных россиянами документов с текущих 14-ти дней до 5-ти дней с момента подачи заявления. Решение касаемо удовлетворения заявления, также как отказа, принимается в территориальном органе Пенсионного фонда России (ПФР).

Кто имеет право на маткапитал в России?

Напомним, семьи России получают право на получение материнского капитала при рождении (либо усыновлении) второго ребенка и последующих детей. Заявление о распоряжении этими деньгами (или частью средств) может быть подаваться в любое время по истечении 3-х лет со дня рождения (усыновления) второго (третьего или последующего) ребенка.