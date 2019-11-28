Из-за сбоя в работе Райффайзенбанка деньги клиентов списались дважды

В работе Райффайзенбанка сегодня случился сбой, который привел к повторному произведению уже сделанных клиентами операций.

Из-за ситуации с повторными операциями карточные счета некоторых клиентов ушли в минус, сообщает Коммерсантъ.

Представители Райффайзенбанка подтвердили сведения о сбое, там отметили, что «некоторые клиенты могли столкнуться с повторными списаниями осуществленных ранее операций».

В финансовой организации также пообещали, что «блокировки по операциям с дублями будут отменены в течение ближайших 2-х часов». При этом причины сбоя в банке не назвали.