В работе Райффайзенбанка сегодня случился сбой, который привел к повторному произведению уже сделанных клиентами операций.
Из-за ситуации с повторными операциями карточные счета некоторых клиентов ушли в минус, сообщает Коммерсантъ.
Представители Райффайзенбанка подтвердили сведения о сбое, там отметили, что «некоторые клиенты могли столкнуться с повторными списаниями осуществленных ранее операций».
В финансовой организации также пообещали, что «блокировки по операциям с дублями будут отменены в течение ближайших 2-х часов». При этом причины сбоя в банке не назвали.
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