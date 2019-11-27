В калужском пригородном селе Шопино трое предпринимателей, которые занимались разработкой месторождения строительного песка на землях сельхозназначения, нелегально заработали свыше 100 миллионов рублей. Теперь мужчины могут оказаться за решеткой на срок до 10-ти лет.
Следствием было предъявлено этим бизнесменам обвинение в незаконной предпринимательской деятельности, а также в превышении полномочий. Сумма ущерба государству от их действий, согласно оценкам экспертов, превысила 200 миллионов рублей.
Сейчас уголовное дело направили для рассмотрения в Калужский районный суд.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.