Незаконная добыча песка принесла "бизнесменам" из Калуги 100 млн рублей

В калужском пригородном селе Шопино трое предпринимателей, которые занимались разработкой месторождения строительного песка на землях сельхозназначения, нелегально заработали свыше 100 миллионов рублей. Теперь мужчины могут оказаться за решеткой на срок до 10-ти лет.

Следствием было предъявлено этим бизнесменам обвинение в незаконной предпринимательской деятельности, а также в превышении полномочий. Сумма ущерба государству от их действий, согласно оценкам экспертов, превысила 200 миллионов рублей.

Сейчас уголовное дело направили для рассмотрения в Калужский районный суд.