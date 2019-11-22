ФНС сообщила об увеличении налоговых сборов в 1,5 раза за пять лет.

Налоговые сборы по результатам января-октября 2019 года демонстрируют рост в 1,4 раза в сравнении с данными на 1 января 2015 года. При этом доля налоговых доходов в ВВП увеличилась более чем на 4 п. п., в том числе ненефтегазовые доходы — на 3 п. п. По мнению экспертов, это выступило эффектом "массового обеления экономики".

Как передает РБК, в ФНС закончили внедрение автоматизированной системы нового поколения "Налог-3", объединившей разрозненные налоговые сведения. Эта уникальная система создана для администрирования федеральных, региональных и местных налогов в единой точке.

Главный вклад в рост поступлений внесли ненефтегазовые доходы, поступления которых, по результатам января-октября текущего года, выросли на 12,4% в консолидированный бюджет и на 18% — в федеральный. Поступления по НДС увеличились более чем на 16,5%, или 0,5 трлн руб., теперь показатель составляет 3,5 трлн руб. По налогу на прибыль организаций увеличение составило 13,5%, или 0,5 трлн руб., около 4 трлн руб. Поступления от уплаты НДФЛ выросли на 8,4%, или 241 млрд руб., до чуть более 3 трлн руб.