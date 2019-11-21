Россия зарабатывает огромные деньги на медицинском туризме

В 71 регионе РФ из 85 медучреждения готовы предоставлять услуги по лечению иностранным гражданам. Экспорт такого рода услуг принес нашей стране 230 миллионов долларов за первое полугодие 2019-го года.

Так, в Россию за первые 6 месяцев текущего года въехали 530 тысяч гостей из-за рубежа с целью лечения, и это в два раза больше показателя 2018 года (300 тысяч человек), а также в 4 раза больше, чем было в первом полугодии 2017-го (120 тысяч человек).

Отмечается, что чаще всего с целью лечения в РФ приезжают жители Центральной Азии - на них пришлось 60% от всей численности «медицинских туристов».

Подсчитано, что каждый медицинский турист принес России в среднем 27,3 тысячи рублей - при том как многие россияне, которым приходится обращаться за помощью в коммерческие клиники, тратят гораздо большие суммы.