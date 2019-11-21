ФНС отменит отчетность для компаний на упрощенке

Как пояснил руководитель ФНС Михаил Мишустин, онлайн-кассы, которые передают налоговикам сведения о платежах в режиме реального времени, позволят отменить сдачу отчетности, поскольку современные технологии и так делают розничную торговлю совершенно прозрачной.

"Все кассовые формы нами уже были отменены. В ближайшей перспективе мы планируем отменить отчетность для компаний, работающих на УСН по доходам, если они используют кассовые аппараты. Это одна из целей", — рассказал Михаил Мишустин в интервью изданию "КоммерсантЪ".

По информации ФНС, кассовые аппараты с функцией онлайн-передачи данных в России применяются уже свыше 1,4 миллионом бизнесменов. Всего было зарегистрировано более 3,2 миллионов устройств.

"Каждые сутки пробивается свыше 200 миллионов чеков, все они в режиме онлайн немедленно поступают на сервера налоговой, общая сумма превышает ежедневно 125 миллиардов рублей", — уточнил Мишустин.

Он также отметил, что после внедрения онлайн-касс, во-первых, последовал стабильный рост уплаченного НДС в сфере розницы. За два прошедших года он увеличился на 50%, или на 124 миллиарда рублей. Также данные технологии защищают права покупателей.