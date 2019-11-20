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Источник Правда.Ру

Соцопрос: 25% россиян не планируют крупные покупки

Экономика

Около 68% россиян предпочитают не расходовать свои сбережения, а откладывать средства на будущее. Итоги опроса обнародовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в минувший вторник, 19 ноября.

"Индекс сберегательного поведения незначительно сократился в сравнении с прошлым месяцем и составил 68 п. Доля жителей России, которые предпочитают сберегать деньги, остается стабильной - 68%. Каждый пятый, наоборот, считает наиболее предпочтительным быструю трату денежных средств - 22%", - указывается в сообщении.

К совершению крупных покупок готова только четверть опрошенных - 25% от всех респондентов. При этом 55% проявляют осторожность и не планируют крупные покупки.

Также опрос показал, что доверие к банкам у россиян сохраняется на стабильном уровне.

"Каждый пятый наш соотечественник считает возможным в настоящее время получить кредит (13%), но большинство придерживается совершенной иной позиции - 70%", - пояснили социологи.

 

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