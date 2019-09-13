Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ослабить ограничения на рекламу пива и отечественного вина. Об этом сообщил начальник контрольно-финансового управления ведомства Владимир Мишеловин.
С подобной инициативой ранее выступило и Министерство сельского хозяйства. Ведомство готовит законопроект, который разрешит наружную рекламу вина с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения на территориях, где производится алкоголь.
Напомним, реклама пива была полностью запрещена в России в 2012 году. В 2014 году ее разрешили на период до 2019 года в спортивных телепередачах и на спортивных радиостанциях в связи с проведением чемпионата мира по футболу.
Ранее главный внештатный нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн заявил, что российское пиво не соответствует мировым стандартам качества, поэтому любые меры, направленные на увеличение числа потребителей этого напитка, окажут пагубное влияние на здоровье россиян.
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