Представитель Минздрава посчитал отечественное пиво некачественным

Российское пиво не соответствует мировым стандартам качества, поэтому любые меры, направленные на увеличение числа потребителей этого напитка, окажут пагубное влияние на здоровье россиян. Такое мнение высказал главный внештатный нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн.

"Мы выступали с инициативой, и не раз, чтобы пиво было качественным. Пока пиво в стране могут делать из сахара и дрожжей, то мы в любом случае будем против подобного пива или, точнее, напитка, который называется пивом", - сказал он.

По словам специалиста, пиво должно изготавливаться по самым серьезным стандартам, а также проходить проверки качества. "Пока не будут писать на бутылке, что это пиво изготовлено по мировым стандартам, пиво пить в России нельзя. Будут пить брагу со всеми вытекающими последствиями", - заключил представитель Минздрава.