Чистый госдолг РФ впервые с момента введения санкций стал отрицательным

Чистый государственный долг Российской Федерации стал отрицательным впервые с момента введения санкций за присоединение Крымского полуострова в 2014 году.

Об этом, ссылаясь на Министерство экономического развития РФ и Центробанк, сообщает РБК.

На 1 августа текущего года объем госдолга федерального правительства, регионов и муниципальных образований составлял 16,2 триллиона рублей. Ликвидные же активы государства на ту же дату насчитывали 17,6 триллиона рублей.

Государственный долг в широком понимании этого термина с середины 2019 года стал меньше, чем ликвидные активы "расширенного правительства", поясняет РБК.

Глава Министерства экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин заявил: "то, что сделано в макроэкономике России с 2014 по 2019 год, точно попадет в учебники".