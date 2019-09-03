Рис и пшено становятся дешевле, гречка дорожает

Значительное падение оптовых цен на рис и пшено наблюдается на отечественном рынке в последние недели. А вот гречка, наоборот, дорожает.

В частности, в последнюю неделю лета пшено "скинуло" целых шесть тысяч рублей, при том, что в июле его средняя цена была 55 291 рубль за тонну. Рис дешевеет не столь радикально, но за тот же срок он стал дешевле на 430 рублей за тонну. При этом в августе он был дороже, чем в июле. А вот гречневая крупа "прибавила" 375 рублей и стоит 23 165 рублей.

Эксперты связывают такие перемены с изменениями площадей, отданных под посевы. Так, гречиха в этом плане демонстрирует самый низкий показатель с 2003 года. По информации Росстата, площади, отданные под просо, в 2019 году составили 395 тыс. га при 260 тыс. га годом ранее. "Рисовый" же рост составил всего около 7% до — 194 тыс. га против 182 тыс. га в прошлом году.

Практически не наблюдается особых перемен в ценах на овес и, как результат, на овсяные хлопья "Геркулес".

Делать, впрочем, какие-то точные прогнозы на осень рано, потому что еще не закончилась уборка зернового урожая с полей.