ЦБ заявил о резком росте спроса на наличную иностранную валюту в июне

Спрос россиян на наличную иностранную валюту в июне вырос на 41%. Рост наблюдался как доллары США, так и на евро. Об этом сказано в материалах, подготовленных специалистами Банка России.

За июнь в российских банках было куплено наличной иностранной валюты на 2,3 миллиарда долларов, это на 21% больше, чем в мае. Долларов купили на 19% больше, а евро - на 25%. На 18% возросло и количество валютных операций - 2,1 миллиона сделок. Средний размер по ним подрос на три процента.

По данным Центробанка, выросло и предложение валюты банкам: за июнь показатель достиг трех миллиардов долларов - это на 6% больше показателей мая. Из всей этой суммы продажи банкам составили 1,2 миллиарда долларов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что реальная заработная плата в России в третьем квартале 2019 года вырастет на 3-3,5% в годовом выражении. Такой прогноз приводится в бюллетене Банка России. По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), в июне-июле 2019 года рост номинальных зарплат ускорился до 7,7 и 8,2%.

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