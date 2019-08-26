Центробанк ожидает рост реальных зарплат в третьем квартале

Реальная заработная плата в России в третьем квартале 2019 года вырастет на 3-3,5% в годовом выражении. Такой прогноз приводится в бюллетене Банка России.

"В реальном выражении заработная плата в июне-июле выросла на 2,9% и 3,5% соответственно, в III квартале 2019 года, по оценкам Банка России, ее рост составит 3,0%-3,5% в годовом выражении", - отмечается в документе.

За первые четыре месяца текущего года рост реальной заработной платы граждан составил составил 1,3% в годовом исчислении, во втором квартале - 2,6%, заявили в Банке России. По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), в июне-июле 2019 года рост номинальных зарплат ускорился до 7,7 и 8,2%. В то же время в июле сообщалось о падении реальных доходов россиян за первое полугодие на 1,3%.