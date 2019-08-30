Французская корпорация Auchan в первом полугодии текущего года понесла убытки в размере 1,5 миллиардов евро.
Об этом говорится в официальном заявлении руководства одного из крупнейших в мире операторов розничных сетей.
Сообщается, что Auchan пришлось продать ряд своих структур в Италии и Вьетнаме, а также отказаться от собственного банка Oney. Также компания планирует избавиться от двух десятков своих магазинов во Франции.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.