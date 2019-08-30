Широко представленная в РФ компания Auchan понесла убытки в €1,5 млрд

Французская корпорация Auchan в первом полугодии текущего года понесла убытки в размере 1,5 миллиардов евро.

Об этом говорится в официальном заявлении руководства одного из крупнейших в мире операторов розничных сетей.

Сообщается, что Auchan пришлось продать ряд своих структур в Италии и Вьетнаме, а также отказаться от собственного банка Oney. Также компания планирует избавиться от двух десятков своих магазинов во Франции.