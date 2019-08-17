Работодателям в России предложили сократить зарплату курящим работникам

Министерство здравоохранения России порекомендовало работодателям ввести ограничения для борьбы с курением среди своих работников.

В корпоративной программе "Укрепление здоровья работающих" ведомство предлагает оценить материальные потери, связанные с курением сотрудников, а также разработать эффективный инструмент сокращения потребления табака, используя в том числе и штрафные санкции, вплоть до сокращения зарплаты.

"Калькулятор позволит рассчитать также размер сокращения заработной платы в зависимости от количества перекуров и потраченного на них времени, а также экономическую выгоду при отказе от курения сотрудников", - заявили в Минздраве.

Ведомство рекомендует размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений. Это станет новым вариантом "разрядки во время работы" и заменой перекурам.