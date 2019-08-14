Глава "Газпрома" Алексей Миллер направил премьер-министру России Дмитрию Медведеву письмо с просьбой о выделении финансирования на два новых проекта компании.
Речь идет о строительстве газохимического комплекса и комплекса по переработке и сжижению газа, которые планируют построить в Ленинградской области. Примечательно, что письмо было отправлено Миллером еще в конце июня. В нем он просит главу правительства придать проектам статус "общегосударственных".
Также Алексей Миллер предлагает вынести на обсуждение наблюдательного совета ВЭБа вопрос о финансировании начального этапа проектов строительства. В свою очередь, Дмитрий Медведев передал резолюцию первому вице-премьеру - министру финансов Антону Силуанову и председателю ВЭБа Игорю Шувалову.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Когда капитан Колесников писал: "Шансов, похоже, нет, будем надеяться, что хоть кто-нибудь прочитает", - подлодку "Курск" уже похоронили. Разбираемся, кто виноват.
В США этот показатель несколько ниже, сообщает институт Гэллапа. Рекордсменом же является Марокко – там готовы отдать свою жизнь за страну 94% жителей.
Инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря. Пилоту истребителя F-18 не удалось выполнить задуманное — его отогнали российские Су-27.