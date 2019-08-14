"Газпром" попросил правительство профинансировать два новых проекта

Глава "Газпрома" Алексей Миллер направил премьер-министру России Дмитрию Медведеву письмо с просьбой о выделении финансирования на два новых проекта компании.

Речь идет о строительстве газохимического комплекса и комплекса по переработке и сжижению газа, которые планируют построить в Ленинградской области. Примечательно, что письмо было отправлено Миллером еще в конце июня. В нем он просит главу правительства придать проектам статус "общегосударственных".

Также Алексей Миллер предлагает вынести на обсуждение наблюдательного совета ВЭБа вопрос о финансировании начального этапа проектов строительства. В свою очередь, Дмитрий Медведев передал резолюцию первому вице-премьеру - министру финансов Антону Силуанову и председателю ВЭБа Игорю Шувалову.