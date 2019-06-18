Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что если уровень бедности россиян будет расти - это приведет к "социальному взрыву". По его словам, сейчас в стране насчитывается около 12,5 миллионов граждан, которые проживают за чертой бедности. Кудрин отметил, что обеспокоен текущим положением дел, поскольку 70% бедных жителей проживают в семьях.
Политик заявил, что в стране с таким показателем ВВП на душу населения бедность - позор. По мнению Кудрина, проблема российской экономики заключается не в санкциях, и даже не в снижении цен на нефть, а во внутренних конфликтах и неспособности провести правильные преобразования.
"Мы проводим реформы, но видим от них совершенно противоположный результат. Доля государственного капитала увеличивается. Уровень конкуренции падает. А инициативы от граждан становится все меньше", - пояснил глава Счетной палаты.
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