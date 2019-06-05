"Комлексные инвестиции" вернут все деньги вкладчикам "Югры"

Пострадавшие вкладчики банка "Югра" в ближайшее время вернут обратно свои потерянные вклады, заявил генеральный директор компании "Комплексные инвестиции" Игорь Буравков.

В прессе появились сообщения о том, что компания намерена возвратить средства 21 тыс. вкладчиков банка "Югра" в течение двух месяцев. То есть для людей, потерявших всякую надежду получить назад свои кровные сбережения, забрезжил свет в конце тоннеля.

Буравков уже рассказал о том, что руководство компании официально заявило о планах выкупить суммы, превышающие страховые выплаты в 1,4 млн рублей у клиентов, вложивших средства в банк "Югра". Издание "Коммерсант" уже обнародовало график выплат, согласно которому 1 млрд рублей будет выплачен буквально в эти летние месяцы.

Планируется, что в течении года есть шанс рассчитаться с вкладчиками с суммой превышения до 1 млн рублей — 31 тыс. человек. Буравков отдельно подчеркнул, что на эти цели будет направлено около 5 млрд рублей.

Отзыв лицензии у банка "Югра" ударил по благосостоянию как минимум 35 тыс. человек. Отметим, это только те вкладчики, которые доверили банку суммы, превышают страховые выплаты в 1,4 млн рублей.

По данным издания, выплаты стартовали 1 июня 2019 года. Уже в первые дни пострадавшие россияне получили более 300 тыс. рублей. Компания уже заключила 15 договоров на выкуп требований, и выдала деньги в полном объеме лицам, сумма превышения которых составляет до 50 тыс. рублей. Согласно подсчетам Буравкова, в июне свои средства могут получить назад примерно 17 тыс. человек.

Люди, уже не рассчитывавшие вернуть вложенные деньги, закономерно счастливы. Как рассказала неудачливая вкладчица "Югры" Светлана З., специалисты АСВ ее не обнадеживали никогда и советовали распрощаться с деньгами. Но после заключения договора с "Комплексными инвестиции" уже вечером женщина получила своё превышение в полном объёме. Светлана выразила надежду, что в итоге "рассчитаются со всеми" и никто не уйдет обиженным.

Другой вкладчик, Евгений М., с превышением в 47 тыс. рублей, подтвердил, что получил все деньги, и считает схему прекрасной, так как терять ему нечего. Он отметил, что "АСВ вернёт дай бог 15-20% через 4 года, как они и планируют, а деньги нужны сейчас".

Банк "Югра" лишился лицензии летом 2017 года. Только сейчас вкладчики начали получать первые выплаты от компании экс-акционера банка Алексея Хотина. Как пишут авторы телеграм-канала Nodorian, генеральный директор компании Игорь Буравков заявил, что полный расчет со всеми кредиторами "Югры" планируется за 3,5 года.

"По словам пострадавших, от АСВ они получали не более 3,7% от суммы своего превышения за все месяцы выплат — это примерно пара тысяч рублей. При оформлении договора на выкуп требований с "Комплексными инвестициями" люди получили полное возмещение своих потерянных средств. Как показывает опыт, выплаты от АСВ в ходе банкротства банков не превышают 10-18% суммы превышения за несколько лет хода процедуры", — отметили авторы канала. Так что вкладчикам остается только выдохнуть с облегчением. Деньги-то удается вернуть, пусть спустя несколько лет и с нервными потерями. Вариантов-то на самом деле очень немного.