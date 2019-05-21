Нефтегазовая компания из Венгрии возьмет на хранение российскую некачественную нефть

Венгерская нефтегазовая компания MOL согласилась взять на хранение некачественную российскую нефть из трубопровода "Дружба".



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Об этом сообщает агентство новостей Reuters.

Согласно предоставленной информации, речь идет о 100 тысячах тонн нефти.

Отметим, что сегодня транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" возобновила Украина.