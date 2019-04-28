Центробанк планирует снизить ключевую ставку летом текущего года

Снижение ключевой ставки Банком России возможно уже в июне текущего года, если в экономике страны не появится никаких существенных шоков. Ставки по банковским вкладам могут снизиться еще раньше.



Эксперт пояснил, почему Центробанк повысил ключевую...

Как пишет "Российская газета", если ситуация будет развиваться согласно предварительному прогнозу ЦБ, то снижение ключевой ставки произойдет во втором-третьем квартале года.

Напомним, что в минувшую пятницу Банк России в третий раз сохранил неизменной ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Как указывал регулятор, годовая инфляция в марте прошла локальный пик, увеличившись до 5,3 процента, а затем стала замедляться и снижаться. Кроме того, темпы прироста потребительских цен складываются ниже прогноза.

В Центробанке считают, что решения повысить ключевую ставку в сентябре и декабре 2018 года были достаточными, чтобы ограничить инфляционные факторы. На данный момент инфляцию сдерживает слабый потребительский спрос и укрепление рубля.