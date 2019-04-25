Медведев допустил снижение НДС на ягоды и фрукты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил разработать и представить в правительство предложения по снижению НДС на плодово-ягодную продукцию.
"Минфину России, Минсельхозу и Минэкономразвития представить в правительство РФ согласованные предложения о государственной поддержке производителей плодово-ягодной продукции, в том числе об установлении пониженной ставки налога на добавленную стоимость при реализации плодово-ягодной продукции", - передает агентство "РИА Новости" слова Медведева.
В настоящее время НДС составляет 20%, часть товаров облагаются на льготной ставке в 10%. Плоды, ягоды и фрукты под льготное налогообложение не попадают.
Правительство России рассматривает несколько вариантов решения этого вопроса: предоставить всем отечественным производителям фруктов и ягод государственную субсидию или снизить налоговую ставку до 10%.
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