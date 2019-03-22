Чубайс заявил о возврате государству всех средств, потраченных на создание "Роснано"

Председатель правления российской компании "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что корпорация возместила государству все затраты на ее создание.

Так, указал советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, в период с 2007 года по сегодняшний день "Роснано" в общей сложности вернуло в государственную казну Российской Федерации почти 133 миллиарда рублей. Таким образом, резюмировал Анатолий Чубайс, российская компания вернула все затраты государства на ее создание.

Напомним, что "Роснано" было создано 11 марта 2011 года в результате реорганизации Государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий", основанной в 2007 году.

Отметим, что "Роснано" содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии. Основными направлениями инвестирования компании значатся электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение и биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машиностроение и приборостроение, строительные и промышленные материалы, а также химия и нефтехимия.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что журнал Forbes составил рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами. Первое место списка, отметим, занял бывший владелец сети магазинов "Магнит". Так, в прошлом году, продав значительную часть акций компании, Сергей Галицкий заработал 2,5 миллиарда долларов.

Фото: kremlin. ru.

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