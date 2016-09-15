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Источник Правда.Ру

Экс-полковник Захарченко станет портным в колонии

Экономика

Осужденный за коррупцию бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко рассказал, что планирует стать портным в колонии, где он отбывает наказание. Сам Захарченко утверждает, что сам он выбрал бы профессию повара или электрика.

"Я вышел из ШИЗО и узнал новость, что идет согласование, чтобы я был швеей. У меня, правда, жуткая аллергия. Я бы хотел выучиться на электрика, а больше хотел бы стать поваром, но меня не берут, вдруг я потолстею там", - рассказал сам осужденный.

Адвокат экс-полковника Александр Горбатенко рассказал, что сейчас Захарченко трудится помощником швеи.

Напомним, ранее "Правда.Ру" публиковала одну из версий происхождения миллиардов бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Следственный комитет озвучил версии о происхождении миллиардов полковника полиции Дмитрия Захарченко.

Согласно одной из них, отец временно исполняющего обязанности начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России помогал проблемным банкам выводить свои активы за рубеж.

По версии СК, об этом свидетельствует тот факт,  что в квартире, где были изъяты $120 млн и 2 млн евро наличными,были найдены документы о переводе еще 300 млн евро в швейцарские банки.

Как пишет РИА Новости, отец полковника полиции Виктор Захарченко известен как автор различных финансовых схем, которыми пользуются владельцы и топ-менеджеры проблемных банков.

В частности, этими схемами пользовались владельцы Нота-банка, из которого было якобы похищено 26 млрд рублей.

Также не исключено, что полковник занимался этим со своими коллегами. В любом случае квартира использовалась как банковское хранилище.

Напомним, что  пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает дело ярким подтверждением того, что в стране ведется борьба с коррупцией.

Для сравнения, чтобы проще было понять, что же такое - сумма в 9 миллиардов рублей, напомним, что это - больше половины годового бюджета Москвы, 1,5 бюджета Твери на 2016 года, 1/29 стоимости Керченского моста и 1/8 всех денег, выделенных из бюджета России на спорт в 2016 году. Также за эти деньги можно запустить в космос четыре ракеты "Союз 2.1б", выплатить среднюю пенсию в 10 000 рублей 800 000 российских пенсионеров, а также провести 35 тысяч сложных онкологических операций.

"Это еще не конец, аресты и посадки будут продолжаться",- заявил Politonline.ru источник в правоохранительных органах. "Неприкасаемых сейчас нет, думаю, скоро журналисты и общество снова удивятся. Идет серьезная чистка, для которой долго и скрупулезно собирался материал и все доказательства, причем без оглядки на связи, звания и регалии",- добавил он

Темы мвд портной колония адвокат дмитрий захарченко александр горбатенко
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