Мусоропроводы могут заварить во всех многоэтажках страны

Минприроды предлагает избавиться от существующих сейчас в многоэтажных домах мусоропроводов для раздельного сбора мусора. Те, кто будет разделять мусор, будут платить меньше, сообщает РБК.

Сейчас рассматривается механизм, по которому муниципальные власти, управляющие компании и ТСЖ будут распределять плату за вывоз мусора. Следить за тем, кто разделяет мусор, а кто - нет можно будет вплоть до установки камер видеонаблюдения.

"Требования в СНиП к мусоропроводам должны соответствовать принятым изменениям, касающимся раздельного сбора. Давайте не будем никого пугать, подходы могут быть разные, но возможен вариант, когда мусоропроводы придется просто заварить", — рассказал изданию глава Минприроды Сергей Донской.

Донской привел в пример западные страны: там люди сразу выкидывают мусор в контейнер. Министр при этом обратил внимание на важность удобства и инфраструктуры для внедрения такой практики.

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