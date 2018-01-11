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Мусоропроводы могут заварить во всех многоэтажках страны

Экономика

Минприроды предлагает избавиться от существующих сейчас в многоэтажных домах мусоропроводов для раздельного сбора мусора. Те, кто будет разделять мусор, будут платить меньше, сообщает РБК.

Мусоропроводы могут заварить во всех многоэтажках страны. Мусоропроводы могут заварить во всех многоэтажках страны

Сейчас рассматривается механизм, по которому муниципальные власти, управляющие компании и ТСЖ будут распределять плату за вывоз мусора. Следить за тем, кто разделяет мусор, а кто - нет можно будет вплоть до установки камер видеонаблюдения.

"Требования в СНиП к мусоропроводам должны соответствовать принятым изменениям, касающимся раздельного сбора. Давайте не будем никого пугать, подходы могут быть разные, но возможен вариант, когда мусоропроводы придется просто заварить", — рассказал изданию глава Минприроды Сергей Донской.

Донской привел в пример западные страны: там люди сразу выкидывают мусор в контейнер. Министр при этом обратил внимание на важность удобства и инфраструктуры для внедрения такой практики.

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