Власти будут сами начислять налоги "забывчивым" гражданам

Министерство финансов направило в Госдуму основные направления налоговой политики, предусмотренные на 2019-2021 гг. Об этом сообщает "РБК".

Среди предложений в документе есть пункт, в котором прописано, что ведомство считает нужным наделить налоговые органы правом самостоятельно исчислять НДФЛ при продаже недвижимости. Налоговики получат такие полномочия в случае, если гражданин не предоставил соответствующую декларацию. Как именно будет происходить эта процедура, пока не уточняется.

Также представители Минфина указали и другие нововведения. О некоторых населению уже сообщали ранее: увеличение НДС до 20%, перевод части платежей (куротный, экологический сборы, платеж по системе "Платон" - РБК) в статус налогов.

Тех, кто использует нулевую ставку НДС при экспорте, Минфин предлагает освободить от предоставления сопроводительных документов. Они подтверждают вывоз товаров с территории России. С их оформлением могут возникать трудности, так как в процедуре задействованы покупатели, которые должны вернуть часть экземпляров.

Позаботилось ведомство и о тех, кто не заплатил налоги, но при этом смог это исправить самостоятельно без нарушения налоговой отчетности. Таких граждан предлагается освободить от ответственности. Сейчас просрочка даже на пару дней грозит штрафом, при этом при выплате налогов фиксируется множество технических ошибок.

Также ведомство намерено сократить срок камеральных проверок. Теперь они должны длиться максимум два месяца с возможностью продления до трех по решению руководителя налогового органа.