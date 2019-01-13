Стали известны подробности массового убийства в Башкирии

Утром 13 января в республике Башкирия Российской Федерации произошло массовое убийство. В ходе трагедии погибли четыре человека, еще двое получили серьезные ранения.

Российским средствам массовой информации удалось выяснить подробности инцидента, произошедшего в башкирском городе Учалы.

Конфликт начался ранним утром сегодняшнего дня. Местный житель вернулся на такси к себе домой. У него с собой не оказалось наличных денег для оплаты проезда. Оставив мобильный телефон в качестве залога, мужчина поднялся в собственную квартиру, где его должна была ждать супруга. Жены не оказалось дома. Разъяренный мужчина схватил ружье, выбежал на улицу и расстрелял автомобиль, на котором и приехал домой. Таксист, ожидающий его за рулем машины, чудом спасся.

Затем мужчина, вооруженный огнестрельным оружием, отправился в соседний дом, где, как он думал, находится его жена. На пороге одной из квартир его встретила супружеская пара, которых преступник, недолго думая, расстрелял. Женщина погибла, а мужчина в данный момент находится в больнице.

После этого виновник истории вышел на улицу, где случайным образом встретил свою жену. Женщина, испугавшись, бросилась бежать. Мужчина начал погоню. Навстречу им попался сотрудник полиции, который хотел задержать злоумышленника, но получил смертельное ранение в бедро.

После убийства стража правопорядка мужчина нагнал супругу, застрелил ее, а после покончил с собой.

Следственный комитет Российской Федерации республики Башкирия возбудил уголовное дело.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что как только глава Чеченской республики Рамзан Кадыров улетел с рабочим визитом в другую страну, в регионе началась самая настоящая охота на местных стражей правопорядка.

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