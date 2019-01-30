Чиновник оскорбил пенсионера советом купить слуховой аппарат

Во время очередной сессии горсовета исполняющий обязанности мэра Белгорода Юрий Галдун нагрубил пенсионеру, после того, как тот попросил чиновника говорить погромче.
Чиновник предлагал жителям новые правила благоустройства города, по которым устанавливались размеры прилегающей территории. Уборку данной территории, по словам чиновника, должны убирать сами собственники квартир, а также владельцы частных домов и коммерческих помещений. За отказ от уборки жители будут платить штрафы, но на пенсионеров и инвалидов штрафы не распространяются.
Во время обсуждения данного вопроса пенсионер попросил выступающего говорить чуть громче, чтобы всем было слышно, однако Юрий Галдун возмутился от данной просьбы и нагрубил пожилому мужчине.
"Я не виноват, что не слышно! Слуховой аппарат надо брать!" — ответил пенсионеру Галдун. Парламентария сразу же пристыдили жители, но Юрий Галдун поспешил оправдаться за свои слова, отметив, что просто плохо разговаривает и не может громче.
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