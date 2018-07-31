Поезда РЖД начнут ездить по местному времени

С 1 августа в билетах РЖД начнут указывать местное, а не московское время, сообщает пресс-служба компании.

«Для улучшения качества обслуживания пассажиров холдинг РЖД изменяет порядок отображения времени прибытия и отправления на проездных документах поездов дальнего и пригородного сообщения. Теперь на железнодорожных билетах будет обозначаться только местное время, которое соответствует часовому поясу отправления пассажира», - говорится в пресс-релизе.

Бланки билетов продаются с начала мая, а время в новом формате начнут писать уже завтра.