Поезда РЖД начнут ездить по местному времени

С 1 августа в билетах РЖД начнут указывать местное, а не московское время, сообщает пресс-служба компании.
«Для улучшения качества обслуживания пассажиров холдинг РЖД изменяет порядок отображения времени прибытия и отправления на проездных документах поездов дальнего и пригородного сообщения. Теперь на железнодорожных билетах будет обозначаться только местное время, которое соответствует часовому поясу отправления пассажира», - говорится в пресс-релизе.
Бланки билетов продаются с начала мая, а время в новом формате начнут писать уже завтра.
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