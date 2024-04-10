Вторая попытка: Госкомиссия приняла решение провести 10 апреля первый пуск "Ангары" с космодрома Восточный

Госкомиссия разрешила провести 10 апреля в 12.00 мск вторую попытку первого старта ракеты "Ангара-А5" с Восточного, сообщил Роскосмос.
Ранее запуск был автоматически отменен 9 апреля.
Семейство ракет "Ангара" активно разрабатывается в России с 1992 года.
На данный момент в России существует один стартовый стол для ракет этого проекта, который находится на космодроме Плесецк в Архангельской области.
С него уже было осуществлено несколько пусков. В частности, прошли три удачных запуска ракеты "Ангара-А1.2" легкого класса (первый из которых состоялся в 2014 году) и три пуска тяжелого класса ракеты "Ангара-А5".
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.