Вторая попытка: Госкомиссия приняла решение провести 10 апреля первый пуск "Ангары" с космодрома Восточный

Роскосмос: госкомиссия разрешила провести 10 апреля вторую попытку старта ракеты "Ангара-А5"

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Госкомиссия разрешила провести 10 апреля в 12.00 мск вторую попытку первого старта ракеты "Ангара-А5" с Восточного, сообщил Роскосмос.

Фото: structure.mil.ru by ИА Военинформ is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ранее запуск был автоматически отменен 9 апреля.

Семейство ракет "Ангара" активно разрабатывается в России с 1992 года.

На данный момент в России существует один стартовый стол для ракет этого проекта, который находится на космодроме Плесецк в Архангельской области.

С него уже было осуществлено несколько пусков. В частности, прошли три удачных запуска ракеты "Ангара-А1.2" легкого класса (первый из которых состоялся в 2014 году) и три пуска тяжелого класса ракеты "Ангара-А5".