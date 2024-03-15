Явка к 12.05. по мск превысила 5%

Явка на выборах Президента РФ к 12.05. по мск составила 5,66%

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Явка на выборах Президента РФ к 12.05. 15 марта составила 5,6 %.

Фото: begunici.ru by ЦИК РФ is licensed under Public Domain

Выборы Президента в России будут проходить в течение трёх дней. Согласно Конституции Президент избирается на срок 6 лет. Выборы проходят во всех 89 регионах Федерации, в том числе и в зоне СВО.

Голосование может проходить как в стандартном, так и в электронном формате в ряде регионов. Меры безопасности усилены, предусмотрены резервные пункты для голосования.

В ходе голосования предстоит сделать выбор из четырёх кандидатов: действующего президента и трёх депутатов Госдумы от разных партий. Процедура выборов не подвергается нареканиям, присутствуют наблюдатели из дружественных стран. Ход выборов фиксируется в Центризбиркоме, куда поступает видео со всех избирательных участков.

В регионах Дальнего Востока первый день выборов уже завершился. Естественно, данные экзит-полов или иные данные по процентам голосования за кандидатов не раскрываются по закону. Также запрещено вести агитацию или иным образом оказывать влияние на мнение избирателей. Кроме того, прокуратура уже предупреждала об ответственности за попытки препятствия работы избирательных участков.