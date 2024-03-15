Москвичам приходится ждать своей очереди, чтобы поучаствовать в ДЭГ на выборах президента РФ

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В Москве началось электронное голосование на выборах президента России

0:11
Россия » Центр » Москва

В Москве дали старт дистанционному электронному голосованию на выборах президента РФ. Оно было запущено в 8 часов утра в пятницу и закончится в 20 часов в воскресенье.

В Москве началось электронное голосование на выборах президента России
Фото: mos.ru by Пресс-служба правительства и мэрии Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Как пишут РИА "Новости", число граждан, которые хотят проголосовать дистанционно, настолько велико, что им приходится "стоять" в электронной очереди.

При этом для участия в ДЭГ не требуется предварительной записи. Голос можно будет отдать вплоть до 20:15 часов 17 марта, если бюллетень, выданный системой, открыт в последний момент.

Для принятия участия в ДЭГ нужна регистрация в Москве и заполненный аккаунт на сайте мэрии.

Напомним, голосование на выборах президента РФ проходит с 15 по 17 марта.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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