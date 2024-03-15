Москвичам приходится ждать своей очереди, чтобы поучаствовать в ДЭГ на выборах президента РФ

В Москве дали старт дистанционному электронному голосованию на выборах президента РФ. Оно было запущено в 8 часов утра в пятницу и закончится в 20 часов в воскресенье.
Как пишут РИА "Новости", число граждан, которые хотят проголосовать дистанционно, настолько велико, что им приходится "стоять" в электронной очереди.
При этом для участия в ДЭГ не требуется предварительной записи. Голос можно будет отдать вплоть до 20:15 часов 17 марта, если бюллетень, выданный системой, открыт в последний момент.
Для принятия участия в ДЭГ нужна регистрация в Москве и заполненный аккаунт на сайте мэрии.
Напомним, голосование на выборах президента РФ проходит с 15 по 17 марта.
Удобрение этим средством укрепит рассаду.