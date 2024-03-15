Власти Ярославля просят федеральные средства для реставрации уникального храма Иоанна Предтечи

Ярославль попросил министра культуры РФ помочь с реконструкцией храма Иоанна Предтечи

1:01 Your browser does not support the audio element. Россия Центр

Ярославская область обратилась к центральным властям за помощью в реставрации уникального храма Иоанна Предтечи, одного из важнейших памятников русской архитектуры XVII века, имеющего важное значение для местных жителей.

Фото: commons.wikimedia.org by Gotenot is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Михаил Евраев, губернатор региона, отметил, что процесс восстановления будет разделен на несколько этапов, каждый из которых будет иметь свою стоимость. В настоящее время подана заявка на первый этап, который требует 450 миллионов рублей.

Представители регионального правительства также проявили интерес к другим архитектурным памятникам области, включая церковь Петра Митрополита в Переславле-Залесском, собор Христа Спасителя в Кукобое, ансамбль XVIII — XIX веков в селе Курба и Борисоглебский монастырь.

Владимир Путин уже выразил поддержку этому проекту, поэтому губернатор Михаил Евраев надеется на положительное решение центральных властей относительно финансирования первого этапа реставрации церкви Иоанна Предтечи.