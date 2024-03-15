Власти Ярославля просят федеральные средства для реставрации уникального храма Иоанна Предтечи

Ярославская область обратилась к центральным властям за помощью в реставрации уникального храма Иоанна Предтечи, одного из важнейших памятников русской архитектуры XVII века, имеющего важное значение для местных жителей.
Михаил Евраев, губернатор региона, отметил, что процесс восстановления будет разделен на несколько этапов, каждый из которых будет иметь свою стоимость. В настоящее время подана заявка на первый этап, который требует 450 миллионов рублей.
Представители регионального правительства также проявили интерес к другим архитектурным памятникам области, включая церковь Петра Митрополита в Переславле-Залесском, собор Христа Спасителя в Кукобое, ансамбль XVIII — XIX веков в селе Курба и Борисоглебский монастырь.
Владимир Путин уже выразил поддержку этому проекту, поэтому губернатор Михаил Евраев надеется на положительное решение центральных властей относительно финансирования первого этапа реставрации церкви Иоанна Предтечи.
Удобрение этим средством укрепит рассаду.