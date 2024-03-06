6 марта вместо воя сирен в Петербурге звучал полонез Чайковского. Так проверили оповещение населения

В Санкт-Петербурге системы оповещения отработали творчески, под Чайковского

1:03 Your browser does not support the audio element. Россия

В Санкт-Петербурге при проверки системы оповещения населения (РСОН) вместо сирены был включен полонез из оперы Чайковского "Евгений Онегин". После классической музыки из громкоговорителей прозвучало стандартное предупреждение о проверке систем оповещения. Позже появилась информация, что полонез был включен не случайно, а в честь 145-летия, прозвучавшего из сирен произведения.

Фото: www.city-data.com by Лейф Скугфорс is licensed under общественное достояние СС0

Впрочем, горожане оценили творческий подход. В соцсетях по поводу прозвучавшего полонеза появлялись такие комментарии: "Громко, пугающе, но красиво"; "Хорошая идея проверять систему операми". Кстати, на то, чтобы включить классику в этот день, была ещё одна причина - 225 лет со дня рождения Пушкина.

В целом, РСОН в Санкт-Петербурге прошла проверку. Три минуты выли сирены, звучало "Внимание всем!" После сигнал тревоги дублировался через радио и телевидение посредством такого сообщения: "Проводится проверка систем оповещения населения!".