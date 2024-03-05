Сибирский киберпанк: нейросети заменят чиновников и надзирателей

Ханты-Мансийский автономный округ выводит нейросети на новый уровень

1:21 Your browser does not support the audio element. Россия

Власти Ханты-Мансийского автономного округа планируют разработать нейросеть по принципу ChatGPT, чтобы помочь чиновникам писать нормативно-правовые акты, сообщает "Вестник Сургутского района" со ссылкой на замгубернатора ХМАО Павла Ципорина. Нейросеть, которой занимается Югорский НИИ информационных технологий, начнет работать в тестовом режиме этой осенью, обучившись на уже существующих законах и актах.

Фото: Wikimedia Commons by Adrian Baer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Искусственный интеллект в ХМАО начали разрабатывать после того, как в ноябре 2023 года губернатор округа Наталья Комарова заявила, что в будущем всех представителей власти, кроме президента, заменят нейросети.

Комарова и сама часто использует их в своей работе. Так, осенью 2023 года IT-блок правительства ХМАО разработал для нее многофункционального цифрового ассистента "Вику", а вчера, 4 марта, губернатор протестировала новую модель по имени "Миша", который должен вызывать замов на ковер и следить за исполнением бюджета. Ассистента можно использовать в виде приложения на смартфоне.

Власти региона также решили использовать искусственный интеллект для наблюдения за заключенными: в январе 2024 года они представили проект исправительной колонии, где надзирателей заменят нейросети.