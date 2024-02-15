Хакеры всё активнее применяют DDoS-атаки

Министерство цифрового развития заявило о росте числа кибер-атак

1:01 Your browser does not support the audio element. Россия

Заместитель министра по цифровому развитию Александр Шойтов заявил о росте числа кибер-атак на российские объекты. В основном атакам подвергаются коммерческие структуры, энергетические комплексы, банки и госкорпорации.

Фото: rus.uatv.ua

24-28 января масштабной кибератаке подверглись ресурсы экосистемы Сбера.

Мосбиржа вчера вынуждена была приостанавливать торги в связи с активностью информационных хакерских атак.

DDoS (Distributed Denial of Service) атака — это вид хакерской атаки, которая ставит целью перегрузить сервер или сеть, тем самым блокируя доступ к определенным услугам или ресурсам. Атакующий направляет на сервер множество ложных запросов с разных компьютеров (ботнет), что приводит к исчерпанию его ресурсов и остановке работы. DDoS атаки могут быть использованы для шантажа, вымогательства или просто для того, чтобы “положить” сервер.

Борьба в киберпространстве всё активнее используется как элемент "гибридной войны".