Президент России Владимир Путин, выступая на выставке-форуме "Россия" сказал, что Донбассу точно было не место на Украине
При осмотре основной стенда Донбасса на выставке-форуме "Россия" экскурсовод рассказал, как его чуть не отчислили из университета, когда Донбасс входил в состав Украины. Но и на экзаменах он отказался говорить, что России — враг Украины. За это в деканате деканате заявили, что студенту не место в стране.
"А может быть, Донбассу не место в той стране", — отметил Путин.
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