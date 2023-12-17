Путин на выставке-форуме заявил, что Донбассу было не место на Украине

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Президент России Владимир Путин, выступая на выставке-форуме "Россия" сказал, что Донбассу точно было не место на Украине

Фото: ДАН

При осмотре основной стенда Донбасса на выставке-форуме "Россия" экскурсовод рассказал, как его чуть не отчислили из университета, когда Донбасс входил в состав Украины. Но и на экзаменах он отказался говорить, что России — враг Украины. За это в деканате деканате заявили, что студенту не место в стране.

"А может быть, Донбассу не место в той стране", — отметил Путин.