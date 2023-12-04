Депутат Госдумы Гурулев заявил о возрождении в РФ службы СМЕРШ

0:47 Your browser does not support the audio element. Россия

В ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях возобновлена служба контрразведки аналогичная системе СМЕРШ. Об этом сообщает член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев. Он выразил мнение, что подобные структуры должны работать и в других регионах России.

Гурулев отметил, что СМЕРЩ действует по принципу советской военной контрразведки.

"Разговаривал с Дальним Востоком, где у нас базируются подводные ядерные лодки, корабли наши. Им тоже может угрожать опасность, поэтому надо чуть иначе к вопросам защиты",- написал депутат в Telegram.

Ранее бывший глава МГБ ДНР Андрей Пинчук заявил, что возрождение СМЕРШа в России давно назрело.